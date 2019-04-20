〈北部〉走訪台三線「樟之細路」 韓團見證時代故事

2019-04-20

〔記者黃美珠／關西報導〕客委會邀請韓國濟州島偶來步道協會，趁著客家桐花祭時序，首發來台健行旅遊，昨天抵達關西，循著「渡南古道」到歷史建築羅屋書院參訪。他們將以四天三夜細細品味竹苗兩縣、台三線旁的歷史大道「Raknus Selu樟之細路」沿途人文風采。

濟州步道協會 體驗客庄

這個首發團昨天下午由客委會主委李永得領軍，冒雨踏上重新整理開放前長達八十年沒有人跡的渡南古道。

關西鎮鄉土文化協會理事繆美琴說，渡南古道介於渡船頭和南山兩座大橋之間，是早年因應鳳山溪汛期危險，南山鄉親要到關西街上不冒險渡溪，改沿山壁曲折進城的古道。

直到日治時期當地仕紳羅碧玉新建的南山大橋完工後才荒廢，有長達八十年沒有人走。

李永得說，「樟之細路」是小英總統浪漫台三線內一個很重要的政策。客委會委外經一年多的踏查、盤點、最後定線，全長四百零七公里，以後希望引入國外團體來健行、深度體驗客家庄。

繆美琴說，早年墾民到內山伐樟焗腦，為了把樟腦等產物輸送到台北大稻埕，以人力挑擔外運，走出這條當時連車子都無法通行的「細路」。

一路從台中東勢往北延伸，經峨眉、北埔、竹東、芎林、關西抵達龍潭，走成了一條貨物集散運行的道路，最後連馬車也可以通過。

到了日治時代，這條路成了戰備道路，多變的功能讓「樟之細路」蘊含很多大時代的動人故事。

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