〈北部〉石虎首現身新竹縣 農委會要「留影」

2019-04-20

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣芎林鄉飛鳳山去年底出現受傷石虎，這是縣內首度出現石虎蹤跡，引起各界重視，農委會和保育團體近期在當地裝設二十台紅外線自動相機，希望能記錄到石虎出沒的影像。

裝設紅外線自動相機

新竹縣政府農業處表示，去年十二月十八日民眾通報，芎林鄉飛鳳山的山溝裡有一隻受傷的石虎，生態保育人員查看確認是石虎，右後肢疑遭捕獸鋏夾斷，隨即轉送農委會特有生物研究保育中心收容治療。

由於石虎屬一級保育類動物，全台只剩下五百多隻，目前已知在苗栗、彰化、台中、南投有石虎棲地，新竹縣發現石虎是第一次，引起保育團體和縣府的重視，經向農委會特生中心爭取後，獲得支持在飛鳳山進行石虎生態影像觀測記錄，以了解當地是否真的有石虎出沒及數量大概有多少。

可望專業記錄其生態

縣府農業處表示，前幾天特生中心和保育團體人員，在石虎可能於飛鳳山出沒的三個區域，裝設了二十台紅外線自動相機，這種透過熱感應啟動的相機，可以二十四小時拍攝記錄石虎的行蹤，總紀錄時間可長達二千五百個小時，如果當地有石虎，將可望對其生態做第一次的專業記錄。

去年協助通報受傷石虎的芎林鄉長黃正彪說，石虎曾經遍佈全台灣的淺山環境，因為人類對於環境開發使得棲地減少與破碎化，如今只在台灣幾個縣市出沒，新竹縣是第一次發現有石虎出沒，表示土地和生態系是自然且健康的，他會持續在芎林推廣對環境友善的耕作方式，永續保育生態。

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