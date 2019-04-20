〈中部〉台中國資圖閱讀日 今來玩手作拚桌遊

2019-04-20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕閱讀好玩又好吃！二○一九世界閱讀日活動將於今天在國立公共資訊圖書館登場，配合人類登月五十週年、教育部新課綱與教育新趨勢，以登陸月球為主題，規劃術科及藝術等五大主題手作工作坊、桌遊博覽會，結合閱讀、小農市集及好禮、闖關遊戲，活動豐富。

鼓勵借書 送花苗或咖啡優惠

活動三重好禮，四月廿日憑自助借書機當日借書收據，即可獲贈花苗一株或享星巴克國資圖門市第二杯半價優惠；第二重「讀創生活市集」闖關遊戲，有扭蛋機扭出太陽能探險車等獎品；第三重有知名出版社限時特價。

國資圖表示，今年融入課程與閱讀推出有趣手作工作坊，有Sony的紙相機ＤＩＹ、美國在台協會的紙飛機工作坊與星巴克的咖啡與茶工藝講座等。

桌遊博覽會聯合市集，則由台灣桌遊設計廠商展出《花磚物語 Azul》、《貓街》、《遺忘之都》等國際得獎佳作，提供闖關挑戰與遊戲化教育分享。

更多世界閱讀日活動資訊，可上國立公共資訊圖書館活動官網https://bit.ly/2G4ArJl查詢。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/