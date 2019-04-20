〈中部〉台中年底增350個空氣盒子 學校也設

2019-04-20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市前年佈建逾五百個空氣微型感測器（空氣盒子），今年再與環保署合作，預定年底優先在工廠、學校及公共場所等人口密集區增加三百五十個佈點，數量達八百六十一個，以利鄰近感測器一百至三百公尺的民眾，快速掌握空氣品質。

環保局表示，原佈建五百一十一個微型感測器，主要設置包括台中港、關連、幼獅、中科、台中工業區等十大工業區及周邊地區，除了即時監測空氣品質，也做為污染稽查的輔助工具，揪出至少五家違法排氣工廠，開罰百萬。

環保局建置 小型工業區優先

「台中市空氣品質感測物聯網佈建計畫」近日核定再增設三百五十個空氣盒子，耗資一千一百廿萬元，其中中央補助八百四十萬元，分兩階段佈建，預定十月底完成一百五十個，十二月底全數建置完畢，優先在地方小型工業區設置，如大里、太平等，監控空污熱點更完備，接著也會在學校、公共場所等人口密集區佈點。

環保局指出，官方空氣盒子監測項目除了PM2.5，也包括溫度、濕度等污染指標，有精準比對校正並定期維護，提高偵測效度，未來可針對臭氣，增加氮氧化物監測等空污指標，數據每三分鐘會更新。目前學校或社區建置的空氣盒子為民間企業捐贈機型，未來官方的空氣盒子也會陸續佈建。

監測空污 數據每3分鐘更新

環保局表示，環保署在全國各縣市逐一推動建置空氣微型感測器，先導示範區包括桃園、高雄、台中等城市，都有開放網路查詢周邊感測器最新空品資訊，民眾可上愛環境網站（https://wot.epa.gov.tw/）及民生公共物聯網（https://ci.taiwan.gov.tw/dsp/visual.aspx）查詢，各個感測點每三分鐘一筆PM2.5即時數據。

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