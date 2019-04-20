〈中部〉蘇貞昌：郭台銘選總統 馬雲最羨慕

2019-04-20

〔記者顏宏駿／彰化報導〕有關郭台銘宣布選總統一事，行政院長蘇貞昌昨天上午到彰化視察時表示，郭台銘在台灣能選總統，最羨慕應該是在中國的阿里巴巴集團董事局主席馬雲。

中國眾多富豪中蘇貞昌獨獨點名馬雲，可說其來有自。馬雲身價高達四○三億美元（約台幣一．二 兆元；郭台銘為二二五○億元），在全球排名第十九，他去年九月公開宣布將在一年後退休，外媒一致認為馬雲是「被退休」，因為馬雲稍早買下新加坡「南華早報」，該報前年報導栗戰書家族涉貪新聞，觸怒中共高層，外媒認為，習近平在政權鞏固後，發現大資本家可能威脅到政權，於是展開資本家「割羊毛」，而馬雲就列為「割羊毛」首位，只好宣布退休。

蘇貞昌說，馬雲之所以會羨慕郭台銘，正是因其在民主國家中，事業經營成功，就能進而競逐國家領導人，而在中國不可能有這種事發生。他在擔任台北縣長時，郭台銘要在國內投資，可以在一百天內把一個軍營變為高科技園區，這種效率讓他印象深刻。

蘇貞昌認為，台灣的民主政治，大家都來關心，有興趣、有能力的人都為國家、社會多作貢獻，選舉是取決於民意，誰有好的政見並能做得好，就能獲得民意支持，所以在「大位」上的人，都要更覺得責任重大，會更加努力。

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