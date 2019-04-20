〈中部〉雲縣拚垃圾減量 下月起加強破袋稽查

2019-04-20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為降低垃圾量，雲林縣環保局將於下月起加強全縣垃圾破袋稽查，若發現垃圾未落實回收將拒收或整車退運，屢勸不聽者將依廢棄物清理法開單罰款一千二百元。

屢勸不聽者將開罰1200元

雲林縣二○一五年底爆發垃圾危機，為降低垃圾量，雲林縣環保局為落實垃圾分類、資源回收，二○一六年一月起全面實施垃圾破袋稽查，環保局統計，實施一年全縣每日垃圾量由三百五十公噸降為三百公噸。

環保局副局長林武宏表示，全縣垃圾量從二○一七年後一直維持在每日三百公噸，沒再減少，甚至有部分鄉鎮的垃圾量不減反增，有鑑於此，環保局行文各鄉鎮市清潔隊，下月起將加強破袋稽查。

大埤鄉清潔隊指出，前幾年實施破袋稽查，大埤每日垃圾量減到剩五公噸，去年底發現，回收率增加，垃圾量卻不減反增，原因是垃圾中生廚餘含量太高，加上垃圾運到焚化廠時被查出垃圾中有可回收的保特瓶，整車被退運，因此三月底時清潔隊稽查人員即隨車破袋稽查，發現有回收不落實即拒收。

環局︰盼每日降至250公噸

林武宏表示，環保局已行文各鄉鎮市清潔隊，請各鄉鎮市落實垃圾分類，下月起將加強垃圾破袋稽查，若發現分類未落實，將全車退運，請民眾能配合做好垃圾分類，勸導不聽者，將依廢清法開罰一千二百元，希望藉由破袋稽查能將全縣垃圾再量降低，目標是今年年底降至每日兩百五十公噸。

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