〈中部〉烏日會展中心朝多功能規劃 議員憂淪蚊子館

2019-04-20

〔記者黃鐘山／台中報導〕前市府規劃興建烏日國際會展中心，市議員張家銨等人十九日在議會質疑，新市府改朝「多功能設施中心」替代，但未辦理可行性評估，未來可能淪為蚊子館；市長盧秀燕表示，烏日會展中心以複合商業應用為主，帶動產業發展可期。

市議員張家銨、蔡耀頡、李天生指出，前市長林佳龍規劃興建烏日國際會展中心，不過盧秀燕上任後，卻改為「多功能設施中心」，違反對烏日鄉親的承諾。張家銨說，多功能設施中心採複合式開發，分別闢建展場和商場，分配比率需妥善研議，但市府並未辦理可行性評估，未來可能成為蚊子館，且用地是向台鐵局租借，萬一未能續租，恐怕也蓋不起來。

盧秀燕表示，烏日會展中心朝多功能方向規劃，包括複合商業的應用，而商場的形式多元，如大賣場或電影院，甚至有百貨公司等，與水湳國際會展中心以會展為主不同。

經發局說明，烏日是以台中地區的優勢產業展示其最新科技產品的場所，屬新型態會展中心，透過產品的展示區設置，採購商進入高鐵站區便可立即掌握產品採購資訊，帶動區域產業發展，不會和水湳產生競合關係。

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