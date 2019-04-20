〈中部〉倒數80天台中購物節仍無企劃 挨批畫大餅

2019-04-20

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕積極推動官方舉辦的台中購物節，市議員黃守達十九日質疑，購物節開跑只剩八十幾天，市府卻連詳細企劃都沒有，「拚經濟」恐是唬弄市民、畫大餅而已；市府指出，均依期程進行中，盼活動讓大家耳目一新。

黃守達說，盧秀燕宣示今年七月十日至八月十八日舉辦首屆台中購物節，要比照香港、新加坡、義大利，成為「世界第四大購物節」，但除了那場記者會，至今沒有任何動作，甚至在市府經發局、觀旅局的專案報告、追加減預算、業務報告都隻字未提。

賴清德、胡志強都辦過 非首創

黃守達質疑，盧秀燕號稱要「開台灣之先」，其實台南市早在二○一一年賴清德擔任市長時，就舉辦過台南購物節，並持續至今，對象網羅台南市所有開發票的店家業者，網站建置與配套行銷也相當完善。

市議員邱素貞也說，前市長胡志強曾在二○一一年舉辦過台中購物節，盧秀燕並非首創，涉嫌掠人之美。但當時活動過後，商圈經濟宛如曇花一現，也未見好轉，希望盧秀燕積極提出可長可久，創造商機的具體辦法，吸引人潮，避免流於煙火式行銷。

黃守達表示，只剩八十幾天，購物節連詳細企劃都沒出來，店家業者如何跟進與配合？商圈都在等，大家也很期待，請市府加緊腳步，否則台中購物節要怎麼替台中市民拚經濟？恐是唬弄市民，淪為盧秀燕畫的大餅。

經發局︰已開會多次 依期程進行

經發局指出，市府團隊已召開多次購物節會議，從資料蒐集、調查、獎項贊助、經費到位、與公協會開會討論等，均依期程進行中，並謹慎研擬機制與活動內容，期望台中購物節活動帶給業者與民眾耳目一新的感受。

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