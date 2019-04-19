〈南部〉技能競賽造園景觀 6嬌娃拚金

2019-04-19

〔記者楊金城／官田報導〕第四十九屆全國技能競賽南區分區賽廿四日登場，其中造園景觀職類，以往大多只有一、二位女選手參賽，本屆罕見高達六位，都是九年級生，個個身手俐落，是比賽「嬌」點，力拚金牌。

本屆全國技能競賽北、中、南區分區賽，將於廿四日至廿六日同步登場，其中南區賽在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署、台灣首府大學等六個場地進行，有四十五職類、近千名選手競技，雲嘉南分署就派出二百名選手。

其中南區賽造園景觀職類有三十位選手，其中有六名女選手，都是雲嘉南分署培訓的選手，代理分署長劉邦棟說，造園景觀職類多達六名女選手，展現新世代女性對各類工作接受度更廣，且女性的細膩度、美學等，運用在傳統粗重、耗體力的造園景觀競賽，也有專業出色的表現。

六名女選手魏千琇、李芷綺、邱瀞儀、林佩瑩、王筱綺及王毓萱，都是九年級生的十六歲少女，但不怕辛苦，搬磚、砌磚、鋸木、拌沙漿、打鋼筋都難不倒她們，為了拚金牌，最近每天練習十小時，儘管雙手變粗糙，常常搞得灰頭土臉、全身髒兮兮也不以為意。

其中魏千琇體重僅有三十六公斤，目前就讀民雄農工園藝科二年級，魏千琇本來要讀幼保科，但卻填錯志願，意外進了園藝科，只好咬緊牙根接受挑戰，結果愈做愈喜歡造園景觀，她說，只要有心要學，性別身材都不是問題。

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