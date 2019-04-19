〈南部〉楠西梅嶺賞螢季 週六伍龍步道登場

2019-04-19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕楠西梅嶺賞螢季將於廿日起登場，假日時設有免費接駁車，市長黃偉哲昨為梅嶺賞螢系列活動宣傳行銷，宣導護螢宣言「不喧譁、不捕捉、不破壞生態、不直接照射、不亂丟垃圾、遵守宣導」，呼籲遊客一起保護螢火蟲棲地生態，讓梅嶺的螢火永續閃耀。

假日設有免費接駁車

楠西區區長李燿州表示，近日晚間特別率隊上山勘查螢況，目測數量約一萬隻左右，今年楠西區公所也在賞螢季期間的假日，於台三線江家古厝前公車候車亭上方架設戶外電子看板，提供即時賞螢人數資訊，方便民眾避開擁擠時段，並建議平日賞螢品質較佳。

週六、日 互動AR體驗

梅嶺賞螢季在四月廿日至五月五日舉辦，開幕活動「螢向幸福」廿日下午四點將在梅嶺伍龍殿的伍龍步道登場，有精彩表演及農產品嘗會；賞螢季期間週六、日，還有互動體驗AR、農夫市集、農事體驗、梅製品DIY等活動；另有假日主題活動「來趣農家．農事體驗」遊程，內容有焢土窯、農家風味餐等。

為保障夜間行走安全，觀旅局建議遊客入山時間為下午四時至晚上七時，晚上七點半後，不建議入山。賞螢季期間的假日，在西拉雅風景管理處梅嶺資訊站、張媽媽梅子雞站、二層坪站設置三個站點，免費接駁遊客往返梅嶺境內。

上山接駁車時間為下午四點至晚上六點半，從梅嶺資訊站發車至二層坪停車場；下山接駁車時間為下午四點半至晚上九點，從二層坪停車場回梅嶺資訊站，遊客可上「台南楠西梅嶺賞螢季」FB粉絲專頁查詢。

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