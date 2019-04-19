〈南部〉反核再起 27日南北廢核遊行

2019-04-19

〔記者王榮祥／高雄報導〕全國廢核平台與南台灣廢核行動聯盟，四月廿七日將在台北、高雄同步舉辦廢核遊行，是繼去年公投挫敗後，第一場反核運動集結，也預告反核運動再起。

十五個環保團體昨齊聚高雄，呼籲社會重新關注核電風險與危害，看見台灣再生能源發展的成果，並期盼各政黨、政治人物勿短視能源課題，應提出長遠能源轉型藍圖，希望台灣社會早日重拾邁向非核減煤未來的信心與責任！

台灣城鄉公民培力協會理事鄧宇佑指出，今年二月民調顯示，八成民眾不知道台灣核電只佔十％，以為是五十甚至八十％，且台灣使用核電四十年，累計製造出兩萬多束高放射性廢棄物、廿一萬桶低放射性廢棄物，卻找不到可永久儲存核廢料的地方。

地球公民基金會執行長李根政表示，重啟核四至少要Ｎ加七年，老舊核電廠延役也必須先提高耐震係數，但地質專家透露，被恆春斷層穿過的核三廠，至少要將耐震係數提高到一至二Ｇ，恐需付出驚人費用和時間。

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