〈南部〉動保處粉專搭媽祖熱 被批「菜」英文

2019-04-19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市動保處臉書粉絲頁推出媽祖說出門狗要牽等英文版文宣，挨批「菜」英文、錯誤百出，動保團體認為文宣應力求正確，避免淪為國際笑話；動保處表示，官方臉書粉絲頁已有近萬人按讚，以活潑詼諧方式，宣導動保及防疫訊息，但因經費有限，自行編寫文宣，部份內容偶有疏漏誤植，已針對錯誤內容修正，將詳加審閱貼文內容，避免發生類似情形，請大家支持動保處，推動各項動保政策。

台灣動物緊急救援小組昨接獲網友投訴，指動保處臉書粉絲頁貼出多張英文宣導貼文，包括媽祖說民眾養貓狗要植入晶片、帶狗散步要繫牽繩等，但許多英文用法錯誤，網友批評英文錯誤百出，還談什麼國際化。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，動保處把植入晶片的動詞「implant」，寫錯成了名詞「implantation」、命令句的原形動詞「walk on leash」寫錯成了「walking on leash」；飼主帶狗出門要繫牽繩是命令句，應用原形動詞「walk on leash」，卻誤寫成「walking on leash」，也未把狗翻譯出來，應寫成「Walk your dogs on leash.」。

至於貓狗應節育的節育使用「neuter」有爭議，倪京台說，應寫為「Neuter/spay your dogs and cats.」，但「狂犬病疫苗一年打一次」卻無英文翻譯，應補上「Get rabies vaccination each year.」，讓宣導頁面更完整。

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