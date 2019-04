〈南部〉動保處粉專搭媽祖熱 被批「菜」英文

2019-04-19

〔記者陳文嬋/高雄報導〕高市動保處臉書粉絲頁推出媽祖說出門狗要牽等英文版文宣,挨批「菜」英文、錯誤百出,動保團體認為文宣應力求正確,避免淪為國際笑話;動保處表示,官方臉書粉絲頁已有近萬人按讚,以活潑詼諧方式,宣導動保及防疫訊息,但因經費有限,自行編寫文宣,部份內容偶有疏漏誤植,已針對錯誤內容修正,將詳加審閱貼文內容,避免發生類似情形,請大家支持動保處,推動各項動保政策。

台灣動物緊急救援小組昨接獲網友投訴,指動保處臉書粉絲頁貼出多張英文宣導貼文,包括媽祖說民眾養貓狗要植入晶片、帶狗散步要繫牽繩等,但許多英文用法錯誤,網友批評英文錯誤百出,還談什麼國際化。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示,動保處把植入晶片的動詞「implant」,寫錯成了名詞「implantation」、命令句的原形動詞「walk on leash」寫錯成了「walking on leash」;飼主帶狗出門要繫牽繩是命令句,應用原形動詞「walk on leash」,卻誤寫成「walking on leash」,也未把狗翻譯出來,應寫成「Walk your dogs on leash.」。

至於貓狗應節育的節育使用「neuter」有爭議,倪京台說,應寫為「Neuter/spay your dogs and cats.」,但「狂犬病疫苗一年打一次」卻無英文翻譯,應補上「Get rabies vaccination each year.」,讓宣導頁面更完整。

