〈南部〉垃圾車裝GPS將發包 年底前完成

2019-04-19

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府去年六月即推動垃圾車裝置GPS、及建置垃圾車App軟體計畫，至今卻不見具體進度？高市環保局昨在議會部門質詢時指出，已編列兩千多萬元經費，近期正啟動發包作業，預計今年底前可完成。

990部車 已編列2250萬元經費

高雄市垃圾車、資源回收車、水肥車等清潔用車共九百九十部，平時除負責垃圾清運，也有政策宣導功能。

鑒於台中、台南、桃園等地陸續建置GPS、App等軟硬體，讓民眾更容易掌握垃圾車動線及各項政策，高市環保局去年六月指出，將推動垃圾車GPS、App等建置方案，預計今年初可啟用。

但至今已四月下旬，垃圾車GPS卻不見蹤影，昨在議會環保部門質詢時，簡煥宗、方信淵等議員都對此提出關切，欲了解相關計畫進展。

環局長談進度 議員說太慢了

環保局長袁中新答詢時指出，今年已編列兩千兩百五十萬元經費，目前正在發包，預計今年底前可完成裝置。

方信淵認為其他縣市早有建置，且這套機制對民眾很方便，也能提升政策宣導效益，直言今年底太慢了。簡煥宗則強調這項機制對於車隊運作管理、效益有幫助，應該加快腳步推動。

環保局說明，目前全市垃圾車有五百多部，加上資源回收車、水肥車等清運車輛共九百九十部，目前正啟動發包作業，一旦完成發包、會儘速為所有車輛裝置GPS。

環保局表示，GPS是重要基礎，一旦完成建置，對於車隊管理、勤務規劃都有幫助，後續會將相關資料、數據開放，讓有興趣的單位、團體設計App。

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