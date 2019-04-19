〈南部〉請稱夏曼威廉斯 蘭嶼國小校長復名

2019-04-19

〔記者黃明堂／台東報導〕蘭嶼國小校長原名「胡龍雄」，回復達悟族名改為「夏曼威廉斯」，改名後第一天批公文以「Syamen Womzas」的羅馬拼音草寫署名，帥氣十足。

臉書說是被飛魚王托夢

夏曼威廉斯昨天在臉書出示改名後的身分證，「夏曼威廉斯」的名字讓臉友們驚呼，恭喜他回復達悟族名，也得洋味十足。過去都以胡龍雄之名簽名批公文，現在變了樣，他在臉書打趣說自己是被「飛魚王托夢」，一醒來簽名就這樣了。

夏曼威廉斯說， 「胡」是國民政府冠的姓，「龍雄」為當時戶籍員取的名，爺爺和爸爸直至離世， 均不知「胡」為何意， 漢名對族人來說， 只是應對政府的符碼。

夏曼不是姓 代表當父親

他的新名是姓「夏」還是「夏曼」？他說二者皆非， 「夏曼」是在在部落裡的身分別，表示他已是位「父親」。

威廉斯是長子的族名

他說，Womzas是長子的族名， 意思是「長相俊俏，體格健美，像風一樣的飄逸。」他取Womzas的諧音用在新名上，全名是「夏曼威廉斯」， 也就是說「威廉斯的父親」。

他請朋友們不要叫他「夏曼」，否則他不會回應，因為當父親的人太多了，請稱呼他的全名「夏曼威廉斯」。

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