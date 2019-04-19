〈台北都會〉北市敬老卡點數跨月歸零 議員批與禮金差很大

2019-04-19

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲砍六十五歲以上長者重陽敬老禮金後，推出每個月四百八十點數（元）的敬老卡，台北市議員潘懷宗昨於議會質疑，五分之一長者每個月最多只會用到五十元，其餘四百三十點到月底全數歸零，無法累積到下個月，柯文哲曾說，敬老卡「一年就等於有五千七百六十元，比重陽敬老金一千五百元還多」，但點數無法累積，跟實際情況是差很大。

柯曾說一年就等於有5760元

對此，北市社會局長陳雪慧連日來在議會備詢，陳被問到啞口無言，一旁的官員趕緊回說希望長者每個月都能使用，被潘批邏輯不通。

潘懷宗指出，去年敬老卡每月平均使用點數以零至五十點最大使用級距為十九．六六％，換言之，有近五分之一長者每個月最多只會用到五十元，其餘四百三十點到月底全數歸零，無法累積到下個月。

應針對長者需求量身設計補助

潘懷宗說，敬老卡使用第二多是五十一至一百點的級距為十四．六九％、第三則是用一○一至一五○點為十．九九％，剩下其餘級距使用比率皆在十％以下；大部分長者開了卡，也用不完。他說，針對長者需求量身設計補助項目，才有助於提高使用率。

潘懷宗也發現，去年敬老卡各項服務使用比率，交通占最大宗，使用人比率包括公車五十三．四五％與捷運四十五．八二％ ，台北市政府所轄場館扣點參觀使用比率未達○．一％ ，顯示長者較不感興趣或社會局宣傳不足。對此，社會局則回應，將規劃訪查使用者，了解使用需求。

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