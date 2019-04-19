〈台北都會〉柯文哲互調文官職 文化觀傳兩副局長「傾向留任」

2019-04-19

〔記者楊心慧／台北報導〕本報日前獨家報導，台北市長柯文哲破壞文官體制，打算將文化局副局長李麗珠、觀傳局副局長陳譽馨不同專業的文官職位互調，台北市議會教育委員會昨上午進行文化局、觀傳局工作報告，台北市議員痛批柯文哲目無章法，要求副局長表達自身意願，應抗議不合理的行政命令，李麗珠則首度鬆口，表示在自己的局處多年，若能做下去當然較好。

議員批柯任意破壞文官體制

國民黨議員王鴻薇痛批，兩位副局長擔任事務官多年，相當專業，柯文哲卻任意破壞文官體制，完全踐踏專業！國民黨議員吳世正表示，政務官可隨市長調動，但事務官對政務推動相當重要，不能亂調動，被調動的副局長應提出抗議。

李麗珠表示，在文化局工作已十九年，對文化事務熟悉，工作順利，原則上若繼續做下去當然較好，但這次局長告知要到觀傳局工作，督導文化與觀光，她也平常心面對。陳譽馨也說，文化局的業務對她來說較陌生，但若真的調動，也會努力學習。

台大紹興社區開發案 田瑋被調離原崗位

擔任台北市文化局副局長三年多的田瑋，因台灣大學的紹興社區開發案得罪台大，台大透過各種管道向市府高層施壓，要求撤換田瑋。吳世正認為，田瑋過去為市府力抗中央，面對台大館舍是否列入文資頗有想法，但柯卻不讓田參與文資亂搞，這次人事案中原督導文資的田瑋，被調離原崗位，雖然還在文化局，卻改成督導文創、藝術活動，希望田能繼續堅守專業。田瑋則說，文資法改變後，過去不需審查的案子開始需審查，給社會團體、機關很大壓力，因此有些反映，但無論文化局的各項業務，自己都做過，站在事務官的角度就是依法行政。

國民黨議員秦慧珠質疑，文化局長、觀傳局長是否因見不得副局長比自己專業，所以故意設計將兩人對調，若不是的話誰是 操作者、誰做的決定？理由何在？

觀傳局長︰柯認兩局處可以合作

觀傳局長劉奕霆表示，市長找他和蔡宗雄局長討論此事，市長覺得兩局處可以合作。秦慧珠認為，就算如此，身為局長應該要保護自己的手下，不該答應市長，將人欣然外推，兩位局長都是新局長，對業務都不熟悉，也不具專業，未來台北市的文化觀光發展，令人擔心。

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