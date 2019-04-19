〈台北都會〉戀戀桐花 新北8區接力賞桐

2019-04-19

〔記者邱書昱、周湘芸／新北報導〕新北市府客家事務局舉辦客家桐花季系列活動，即日起至五月五日分別在土城、石碇、三芝、鶯歌、樹林、新店、瑞芳、深坑區舉辦，八個行政區串連桐花步道及自行車步道，並與特色民宿、飯店結合推廣。

客家局指出，今年活動主題「幸福桐食茶」，首先登場是四月廿日在土城區南天母廣場及桐花公園，邀請民眾在桐花樹下聽民歌、千人品茗；四月廿七日在石碇區格頭里北47-1線九公里旁的風露嘴桐花步道；瑞芳區在四腳亭吉安宮廣場，漫步桐花小徑；深坑區是在萬福生態公園及阿柔洋公館後賞桐步道；五月四日在三芝區橫山里賞桐步道；新店區在二叭子植物園；活動最後是五月五日在鶯歌區宏德宮廣場旁的鶯歌石登山步道，欣賞客家音樂；樹林區山佳火車站有賞桐看火車。

客家局表示，活動期間也舉辦「戀戀桐花捕捉愛」攝影比賽，民眾將拍攝的桐花照上傳到臉書「新北市客家局粉絲團」，獲選前十名有機會獲得超商禮券五百元，參加各區賞桐活動到粉絲團打卡按讚、留言，可獲得限量版的柴寶桐花故事提袋和紋身貼紙。

在新北市立十三行博物館前的「八里左岸自行車道」，流蘇花陸續盛開，自行車道全長約四公里，串連各景點，花期將在四月底結束，民眾可把握機會出遊賞花。

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