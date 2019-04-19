〈台北都會〉《新北》宏國德霖科大反毒 林謝罕見宣導

2019-04-19

〔記者邱書昱、林欣漢、周湘芸／綜合報導〕宏國德霖科技大學昨天舉行「牽你的手、遠離毒害」的發願樹活動，八十一歲的宏國德霖科大董事長林謝罕見及新北市副市長謝政達等人到場勉勵師生，林謝罕見感謝中國信託反毒教育基金會，與宏國德霖科大攜手到校園宣導反毒，讓下一代的小孩純樸、快樂的成長。

宏國德霖科大的「發願樹反毒」活動已辦理十五年，發願樹由鐵片製成，師生寫下反毒宣言再用磁鐵貼附樹上，校長羅仕鵬表示，透過內心教化及品德教育落實校園反毒；參與活動的溪崑國中校長蔡安繕說，宏國德霖科大每年安排相關活動，透過投影片、簡報或話劇讓學生認識毒品的危害性；身為校友的立法委員吳琪銘說，活動很有意義，林謝罕見將學生視為孫子般地愛護，避免遭到毒品侵害。

另外，創世基金會基隆分院將於明天上午十點至下午三點，在基隆文化中心廣場舉辦公益園遊會，基隆郵局員工協助募集到馬祖老酒麵線二四○包等物資，昨捐給創世當作義賣品。

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