〈台北都會〉強震釀10傷 新北多起電梯受困

2019-04-19

〔記者周湘芸、何玉華、翁聿煌／新北報導〕花蓮縣昨天下午發生強震，新北市最大震度五級（五分山），其餘地區四級，全市共發生七件民眾受困電梯、二件疑似瓦斯外洩，幸無重大災情；另外，至少有十名民眾被倒塌、掉落的物品擊傷或在劇烈搖晃中摔傷，其中四人骨折，幸無生命危險。

最大震度五分山5級

地震發生後，市長侯友宜到新北市災害應變中心了解災情，聯繫確認核一、核二廠的機組安全無虞，全市共有民眾受困電梯七件、輕傷救護五件、電線走火一件、瓦斯漏氣二件、神壇起火一件、電線掉落一件、外牆磁磚脫落或龜裂二件。

新莊區西盛街一處民宅及民有里四海一家社區，民眾通報疑似瓦斯外洩，消防人員趕往確認並無安全疑慮；林口區八德路有十二名民眾受困電梯內，所幸都平安脫困。

輔仁大學附設醫院接獲七名傷患，兩人由救護車送達，另外五人自行就醫，五十五歲男子被倒塌的木板壓傷，導致肋骨斷裂；年紀最小的是九歲男童，在學校疏散下樓時不慎跌倒，導致小腿骨折；其他傷患無大礙。

台北慈濟醫院也有三名民眾掛急診，六十多歲的建築工人在工地被掉落物品擊中，胸部肋骨斷兩根，六十多歲婦人在家被震破的玻璃割傷，八十多歲阿嬤因劇烈搖晃在家中跌倒，右上臂骨折。

淡海輕軌停運半小時

地震發生後，淡海輕軌列車慢速停靠並疏散旅客，全線暫停營運約半小時，新北捷運公司總經理吳國濟表示，巡檢確認全線設備包括軌道、架空線、車站設施都正常後才恢復營運，確保乘客安全。

公路總局第一區養護工程處中和工務段巡查橋樑，發現在台六十四線六．五公里處，下觀音山交流道旁的兩處護欄接縫受地震搖晃而破裂，有石塊掉落至下方的活動中心停車場，無人車損傷，橋樑主結構未受損，不影響行車安全。

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