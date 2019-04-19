〈台北都會〉北市社子島配屋放寬？地政局長：我個人支持

2019-04-19

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲推「生態社子島」開發案，台北市政府認定原住戶增配新專案住宅標準，是住戶所在建物須有獨立廚房、廁所及出入口，但有些親屬共住狹窄房屋內，恐無法配新住宅。台北地政局長張治祥昨下午於議會備詢時指出，對於議員陳政忠所提社子島三合院、透天厝不受此標準限制，「我個人支持，但要說服我自己同仁。」

議員促承租年期延為15年

此外，陳政忠質詢時也指出，社子島居民未來配專案住宅，承租年期為十二年，期滿居民將何去何從？他認為該專案住宅應與現行社會住宅相關出租辦法的十二年承租年期脫鉤，延長為十五年。張治祥也回應，十五年是一個孩子從出生到國中畢業，地政局會努力朝十五年方向來思考；在陳二度要求下，張才脫口「我們很願意就這方向來做」。

三合院、透天厝等應不受此限

對於社子島專案住宅配屋標準，陳政忠認為，社子島有三合院、透天厝，建物若有獨立且多套的廚房、廁所、出入口，才能申請配售，未考量現況傳統社會共用廚房、廁所，大家族分家不分炊，但仍需要安置，市府開出標準「違反中華父母孝道家庭倫理」，他認為三合院、透天厝等共同廚房、廁所、出入口應不受此限。

張治祥回應，她也感同身受此狀況，但是政府施政要有一致性，因為社子島對面的洲美里專案住宅配設標準就是如此；對於陳政忠要求「應該後法（社子島）優於先法（洲美里）」，張回說「我個人支持，但要說服我自己同仁。」

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