〈台北都會〉震撼！北捷一度停駛 服飾店玻璃震碎

2019-04-19

〔記者沈佩瑤、蔡亞樺、邱灝唐、林家宇／台北報導〕花蓮縣秀林鄉昨發生規模六．一的強震，台北捷運一度停駛檢修九十分鐘，全台最高樓「台北一○一」電梯也因安全保護機制停擺。還有服飾店玻璃窗瞬間震碎，人在店內的老闆立即衝出，站在店門外的客人都嚇到哭了，老闆直呼，從沒發生過這樣狀況，真的晃很大。

10人輕傷 災情有57件

災害應變中心昨三級開設，據統計，北市發生災情五十七件，包含物品掉落、停水、停電、電梯受困、電線垂落、路樹倒塌等；十人輕傷，因物品砸傷、熱湯燙傷和跌倒。

地震後第一時間網路瘋傳信義區松仁路遭震裂照片，警消獲報出動警車、消防車趕赴處理，現場亦吸引大批民眾圍觀，但實際查看發現並無裂縫，純屬虛驚一場。

北市府最初表示，黑色線條是路面柏油灑落，新工處隨即修正說法，黑色線條實為「加熱型改質瀝青裂縫填縫膠」，用途為修補破損，延續道路壽命，強調松仁路路面目前狀況尚屬良好，馬路裂開純屬網路誤傳。

另外，台北市中正運動中心昨因地震導致瞬間電流過大跳電，十四名國小師生受困電梯約卅分鐘後才脫困，所幸無人受傷。

台北捷運全線列車在劇烈搖晃中慢速進站後，立刻疏散所有乘客進行機電設備檢查。北捷停駛近一個半小時，有上班族攔不到計程車，只好徒步走到目的地。

「台北一○一」電梯傳停擺，一○一發言人劉家豪接受電訪解釋，因安全保護機制，電梯自動停靠最近樓層，經檢查設備無虞後，大部分電梯在十到廿分鐘內恢復運作。

三民路一家服飾店的玻璃窗震碎滿地，店家回憶，地震搖一下後停頓，又搖晃傳出聲音，覺得不對勁，趕緊衝出店外，實在太驚悚，開店五年多沒遇過這樣狀況，店外客人也嚇哭。

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