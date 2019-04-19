〈台北都會〉《海砂屋危樓 地震列管屋》議員批北市府消極 改建牛步

2019-04-19

〔記者郭安家／台北報導〕昨日下午一時○一分花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模六．一地震，台北市震度達四級，北市危樓改建問題再受關注。台北市議員痛批，北市還有四十九件、二三六五戶需拆除重建的海砂屋危樓，過去市府協調重建不積極，導致改建牛步，延壽國宅Ｉ區海砂屋住戶近日甚至要在社區拉布條抗議。建管處也指出，因九二一地震列管黃單私有建物共四十二件，在二○○二年三三一地震中被列為黃單的公私有建物也有十二件。

海砂屋49件需重建 42件逾自拆大限

另根據建管處統計，北市府列管公告海砂屋五十八件，其中四十九件、二三六五戶需拆除重建，已超過三年「自拆大限」的海砂屋就多達四十二件。

建管處將修10％「保底」機制

目前北市海砂屋拆除重建，可依「台北市辦理高氯離子混凝土建築物善後處理準則」，最高可享卅％容積獎勵，自列管公告起五年內，若住戶未提重建申請，第六年起容積獎勵逐年遞減五％，減至最低十％為止。

但建管處將修該準則，刪十％「保底」機制；且原本三年「自拆大限」將延長為五年，但新制不溯及過去列管須重建的四十九件海砂屋。建管處說，刪除「保底」是為催促住戶快重建，未來列管新的海砂屋，從列管公告起算十一年內容積獎勵會歸零。

議員批市府協調重建積極度不足

議員戴錫欽認為，北市府過去協調海砂屋重建積極度不足，例如延壽國宅Ｉ區海砂屋二○三戶，已有一九九戶同意拆除，但市府態度模糊仍在觀察風向，避談未來是否執行強拆，他曾詢問副市長彭振聲能否以「房屋頹圮、危險傾倒」定義執行拆除？但彭笑一笑未正面回應，坦言「頹圮」並非法律用詞，無法藉此強制作為，顯見市府缺乏魄力。

議員許家蓓表示，目前尚有十四處公有建物為海砂屋，卻不受前述法規規範，由權管局處自行專案列管，卻有兩棟海砂屋已列管十年，其餘海砂屋拆除重建的時程也不斷後延，市府形同「列而不管」，公有海砂屋改建一拖再拖，態度消極。

危樓10％時程獎勵 明年5/9前停止受理

由於北市危樓另外可依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」重建，可享十％時程容積獎勵，使得容積獎勵上限提高為四十％，不過十％時程獎勵明年五月九日前停止受理，住戶需在此前提重建計畫。

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