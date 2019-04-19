〈北部〉大車轉彎內輪差 警示裝置獲專利

2019-04-19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕大車轉彎存在「內輪差」，易讓機車騎士、行人被捲入輪下，宜蘭縣一家汽車檢驗廠負責人盧忻言夫婦，研發大車轉彎警示裝置，透過兩旁紅色LED顯示死角範圍，提醒旁人避開危險範圍；盧忻言說，目前裝置完成專利申請，希望未來實裝在大車上，減少「內輪差」造成的悲劇。

車輛轉彎時，內側前輪畫出的圓半徑較大，後輪畫出圓半徑較小，前、後輪差距稱為「內輪差」；由於前後輪轉彎半徑差異，常有視線死角，未清楚察覺車旁人車，容易發生傷亡憾事。

盧忻言夫婦今年初與建築師景雅琦合作，利用LED燈，在大車旁顯示「內輪差」範圍，盧忻言說，雖然許多大車有加裝旁視、後視等鏡頭，但一雙眼睛很難顧及每顆鏡頭，他以用路人角度，透過簡單方式提醒大家避開危險區域，且裝置成本僅約兩萬元，比全車裝設鏡頭便宜。

由於車輛加裝燈飾有法律規範，現在仍禁止裝設方向燈以外的燈飾；公路總局台北區監理所副所長江澍人回應，汽車「內輪差」造成的傷亡，佔死亡車禍比例高，如要加裝警示燈，牽涉法規層面，須進一步討論，由於出發點良好，日後如果法令解套，應能增加警示作用。

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