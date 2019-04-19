〈北部〉花蓮農改場80歲 明辦音樂野餐趴

2019-04-19

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮區農業改良場今年成立屆滿八十週年，明天將在農業推廣訓練中心舉辦「嬉鬧春天的約會」，開放場區參觀，邀民眾到試驗田中野餐慶生、體驗農事，見證花蓮農產發展史，並推出「柚花白玉氣泡飲」，歡迎民眾品嚐來自瑞穗有機文旦的柚花香。

農委會花蓮區農業改良場前身是一九三九年創立的「花蓮港廳農事試驗場」，從事農業試驗研究及示範推廣，提供農民提昇栽培技術、病蟲害防治等服務，是宜花農業發展重要推手，歷年育成出四十七項新品種，有機栽培技術也領先全台。

農特產展售 展示珍貴檔案

花蓮農改場週六舉辦「嬉鬧春天的約會」音樂野餐趴，上午十時開放入場，將邀青農、部落農友展售農特產品，現場也展示老照片、珍貴檔案及古早農業研究器材，還有大小朋友最愛的冰淇淋DIY及食農教育闖關桌遊、保種小學堂、天然餐具製作、生態農事等體驗活動。

花蓮農改場長杜麗華說，今年四月廿日場慶為歷年最大，適逢八十週年也同步推出「柚花白玉氣泡飲」，取自瑞穗有機文旦柚花，加入台灣小麥汁製成，口感柔順且營養，不含酒精適合全家大小飲用，活動當天，民眾只要在展售攤位消費累計一定點數，即可兌換一瓶。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/