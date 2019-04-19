〈北部〉《強震來襲》蘇花落石 中橫預警性封路

2019-04-19

花蓮零星災情 六人輕重傷

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉昨天下午一點一分發生芮氏規模六．一地震，震央位於佳民村「中央山脈斷層」，花蓮縣政府昨天下午二點成立一級應變中心，上午請假去迎接前縣長傅崐萁的花蓮縣長徐榛蔚下午也銷假坐鎮應變中心。花蓮縣府統計，昨地震僅造成零星災情、六人輕重傷，並無重大災害傳出。

中橫今天上午八點視狀況開放通行

花蓮縣政府昨天下午成立「○四一八震災」一級應變中心，統計共有六人輕重傷，除了太魯閣國家公園二名遊客遭落石砸到重傷，另有四人輕傷自行前往慈濟、門諾醫院就醫；台八線中橫公路則在昨天晚間六點起預警性封路，今天上午八點才會視狀況開放通行；蘇花公路雖有零星落石，仍全線暢通；台鐵已於昨天下午四點五十三分後恢復正常行駛。

徐榛蔚說，災後花蓮水力、電力都維持正常供應，通訊暢通；她也前往慈濟醫院急診室探視二名外地來的中橫遊客傷患及家屬，致贈傷患家屬慰問金，並指示社會處安排傷患家屬住宿。

花蓮市長魏嘉賢說，花蓮市地震發生後並無嚴重災情，只少數住戶家中水管破裂或水塔傾倒，他也前往市區主要公共設施多個工區視察，所幸工區並未受到影響，不過他仍提醒施工單位要注意安全，並請建設課針對多座橋樑聘請技師做更詳細檢測，確認是否有安全顧慮。

而吉安鄉內則有零星小災情，吉安鄉長游淑貞說，沒有人員傷亡的狀況，交通部分暢通尚未有受阻情形，部份住戶有停電但很快搶修恢復，少部分大樓出現外牆剝落受損、電梯故障及民宅、商場災損情形；楓林步道及五號觀景台受到地震影響，造成約三十公尺長的土石崩落，步道路面也有龜裂。

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