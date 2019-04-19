〈北部〉竹縣桐花祭週六登場 關西交管

2019-04-19

〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕「新竹遶桐花」新竹縣客家桐花祭廿、廿一日在關西鎮東安古橋登場，有桐花音樂會、創意市集及藝術光雕秀等活動，會場周邊將進行交通管制，民眾可多利用接駁車。

新竹縣警察局表示，交通管制時間為廿日及廿一日上午九點到晚上九點（視交通狀況調整）。

活動期間將封閉東安古橋南側車道（西起中山東路與中豐路口，東至中山東路與青山街口），採西往東單向行車管制。

下午三點三十分起，周邊道路實施行車分流管制措施：中豐路南往北方向車輛，引導左轉大同路往正義路行駛；中豐路北往南方向車輛，禁止車輛左轉進入中山東路；中山東路東往西方向車輛，引導左轉行駛青山街接大德街；正義路東往西方向車輛（往關西交流道），引導左轉北平路續接正義路往關西交流道行駛；正義路西往東方向車輛（往會場方向），引導左轉明德路續接中豐路行駛接第一停車場步行至會場。

警察局表示，前往會場的車輛，請盡量停放於台三線中豐路二段及中豐公路道路兩側、第一停車及第二停車場。

接駁車將沿台三線中豐公路轉中豐路一段至中豐路二段單向順時針繞圈行駛，從中山東路與中豐路口開始，順時針設置接駁點，採隨招隨停方式接駁。

此外，新竹市端午龍舟賽去年因新闢南寮大道工程停辦，今年確定六月七日在南寮舊漁港擴大舉辦，共分五個組，最高獎金六萬元。

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