〈北部〉白沙屯媽祖回鑾 二媽代勞遶庄頭

2019-04-19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖婆，完成南下進香之旅，前天下午回宮；昨天一早依傳統由「黑面二媽」代勞，在報馬仔、頭旗、陣頭及各地神轎陪同下，遶境白沙屯各庄頭，庇佑合境平安，沿途鞭炮聲不斷，住戶也設香案祈拜，也有居民準備飯擔，款待信眾。

「黑面二媽」登上八抬大轎後，由值年頭家負責扛抬護衛，報馬仔先行出發向各村落告知媽祖遶境的訊息，接著頭香燈、頭旗及陣頭依序出發，各宮廟輦轎、神轎共襄盛舉，陪同二媽巡歷祭祀圈各聚落，也吸引許多信眾跟隨。

二媽鑾駕隊伍從白東里、白西里出發，遊庄路線包括山邊、過港與內島里等地，帶領大家到社區裡大街小巷巡禮；信眾說，陪媽祖進香、遊庄，不管天氣再熱或是下大雨都不怕，且此傳統，讓整個社群意識更加團結。

拱天宮表示，廟方將於廿七日舉行開爐儀式，暌違已久的媽祖容顏再度展現在信徒前，祭拜後從神龕裡取出火缸，把進香所取回的香火添加在廟中的香爐中。

不過，有白沙屯地區居民反映，媽祖婆前天下午回宮後，遺留不少垃圾，至昨天近午還未清理完畢，對二媽遶庄頭有所不敬。通霄鎮公所則說，因垃圾量太大，超過平常十倍，已有加派清運車輛，可能有些巷弄遺漏，會盡力改善。

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