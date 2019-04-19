〈北部〉竹市推「大車站」 台鐵局允力挺

2019-04-19

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府推動新竹大車站計畫，已列入行政院前瞻基礎建設項目，台鐵局長張政源表示全力支持，未來會與市府建立互信合作關係，整體規劃、分期進行，期許成為台灣未來車站改造的典範。

市府：該計畫已列入前瞻基礎建設

市府都市發展處表示，新竹大車站計畫獲中央支持，市府將與台鐵局共同推動，可行性研究報告將會陳報交通部，只要行政院核定，就可接續辦理綜合規劃及設計等作業。

新竹市長林智堅說，新竹火車站周邊土地與環境的改造，是翻轉城市軸線的重要契機，但鐵路高架或地下化都因經費龐大、施工期間造成交通黑暗期及土地取得等問題難以施行。

林智堅：採跨站平台 解決前後站落差

市府曾組團參訪日本岡山、品川車站及美國舊金山灣區轉運中心等成功經驗，認為「在鐵軌上方建構跨站平台」是解決新竹市前、後站地區發展落差的可行方案，可讓百年車站風華再現並提供友善步行環境及重建交通樞紐位置。

林智堅說，大車站計畫首要考量交通便利性，再者市府與台鐵共同開發車站前後區域，可帶動附近商圈，未來將透過都市更新、都市景觀及人行系統的重整與串聯，縫合被鐵路切割的前、後站都市紋理，新竹大車站計畫將會成為未來車站改造的新典範。

台鐵局長：支持跨站平台計畫

張政源說，過去曾在新竹火車站擔任站長，對新竹有濃厚感情，他認為市府所提新竹大車站跨站平台計畫，整合大眾運輸及檢討周邊台鐵土地及後站都市更新的做法很可行，台鐵局會全力支持。

張政源說，未來大車站計畫將整體規劃、分期進行，透過台鐵與市府溝通平台逐步落實，以共存、共榮、共識的合作關係，讓新竹大車站成為城市亮點。

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