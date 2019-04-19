〈北部〉桃園楊梅公所重建 主體工程動工

2019-04-19

〔記者許倬勛／楊梅報導〕楊梅區公所廳舍使用達六十四年，結構有耐震性欠佳疑慮，市府分兩期、原址重建，總預算七億六千萬元，第一期工程於去年十二月完工，第二期主體工程為新建地上六層、地下三層的行政大樓，昨天開工，預計二○二一年完工，將提供民眾更寬敞、舒適的洽公空間。

預計2021年完工

楊梅區公所前棟廳舍，於一九五四年由日治時期楊梅火車站售票亭改建而成，後棟廳舍也有四十多年歷史。廳舍經多次翻修，使用空間、洽公停車位都不敷使用，且耐震性欠佳，市府經評估決定分兩期重建。

舊公所旁加油站、商店為國有土地，市府去年與國有財產署協調無償撥用，第一期工程執行基地建物拆除與整地，於去年底完工。

市長鄭文燦說，第二期工程為新行政大樓主體工程，基地約一七七一坪，新建的大樓為地下三層、地上六層建物，一至四樓為辦公、洽公空間，五樓設置會議室及可容納六百人的活動中心，頂樓闢建為可供民眾休憩的空中花園，建物採綠建築設計，並融入楊梅特色、公共美學、無障礙等理念設計。地下三樓為停車空間，將有二六七個汽車停車位、一四六個機車位。

重建期間，區公所向楊梅區農會承租位於大模街上的廳舍五樓為臨時辦公室，距楊梅火車站僅五十公尺，各課室都已遷往辦公，四樓為議員、里長聯合服務中心。

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