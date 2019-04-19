〈北部〉桃園班班有冷氣 教育局編兩億元9年級先改善

2019-04-19

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦去年宣布將以三年時間編列十二億元，達到國中小學班班有冷氣的目標；市府教育局昨在市議會進行工作報告，學校冷氣成為議員質詢焦點，議員們除關心執行情況，也要求先改善老舊學校電源設備、補助電費；教育局長高安邦表示，今年已經編列兩億元，另向中央爭取補助，以九年級、西曬教室優先改善。

西曬教室也列入優先改善

高安邦指出，推動「班班有冷氣」會有各項配套，包含更新電源線路、西曬教室隔熱設備與節能減碳措施等，且未來老舊教室整修、新教室興建，都必須融入綠建築設計概念，而學校的電費是以「台電契約容量」計價，增加的電費，還需要專案協商，免得讓政府及學校負擔太重，今年會以八德國中、大竹國小、龜山國小為優先裝置。

電費目前採使用者付費

高安邦說，目前學校冷氣電費多採使用者付費，冷氣配合儲值卡使用，各班以班費儲值，而弱勢學生不必繳費，今年在設置冷氣設備時，也會檢討電費問題。

市議員黃婉如指出，目前冷氣普及率，國中班級為四十六．二九％、國小僅七．五四％，很多都是議員配合款或家長會出資裝設，而據她了解，約有七成學校有電路老舊、無法裝設冷氣情形，這部分要優先解決，而有些老舊學校沒有機電房，甚至改善電源設備就得花上一千萬元，一般的也要二、三百萬元；而冷氣裝設費用部分，一間教室若裝二台分離式冷氣，加上相關設備要價約四十萬元，若裝設卅間教室為一千兩百萬元。

議員：電費應納入預算

黃婉如實地查訪發現，如果每個班級上午十點到下午三點開冷氣，每天所需電費約一百元，每月約二千二百元，每年五到九月使用冷氣，一年只要一萬餘元，費用並不高，認為市府應該考量全面補助電費。

市議員黃景熙、謝美英表示，冷氣已變成學校教室的標準配備，要求學生付電費並不合理，既然市長允諾三年編列十二億元裝設冷氣，何不一併將電費納入預算。

市議員劉茂群也說，目前高效能分離式冷氣相當省電，若室溫達廿八度才開冷氣，基本上電費不會太多，市府可以考慮全面吸收。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/