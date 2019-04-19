〈中部〉弘道招募不老騎士 捐款助獨老

2019-04-19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕不老騎士環島圓夢再出發，今年還要捐款助老！弘道老人福利基金會第九屆環島千里圓夢活動昨天正式招募不老騎士，首次結合獨居弱勢長輩送餐計畫「以老助老」，六十五歲以上長者捐款五萬元就能報名，九天逆時針環島一圈，將行經南迴公路、蘇花公路，更首度挑戰九彎十八拐的北宜公路。

弘道基金會表示，今年預定招募四十位不老騎士，活動結合「獨居弱勢長輩餐食計畫」，目標是籌募到九百四十萬元，幫助十六萬人次獨居弱勢長輩免於挨餓，其中兩個名額會保留給無法捐款的公益名額。

每位不老騎士若捐助五萬元，平均可助四十二位獨居弱勢長者一個月健康穩定的餐食服務，也另開放未達六十五歲，但願意捐款十萬元以上者，且具社會地位或影響力者參與。

弘道基金會表示，不老騎士環島包括食宿、約百名志工陪騎、安全維護等費用，約需二百七十萬，將透過企業募集，希望由企業贊助長輩圓夢。

第九屆不老騎士報名即日起至六月十四日止，六十五歲以上即可報名，但須自備機車，報名後仍須透過面試確認最後錄取名單。

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