〈中部〉網傳花博虧13億？ 台中市府：非新政策造成

2019-04-19

〔記者張菁雅、黃鐘山／台中報導〕台中花博將於廿四日閉幕，臉書粉專「盧秀燕秀下限」貼出市府「內部公文」，指免費參觀政策導致花博「虧損高達十三億，市民每人負債五百廿元，比門票還貴」。市府十八日表示，新政策並無導致花博進一步虧損，這是個「假議題」。

市長盧秀燕今年元旦起推動市民、中市新住民、全球十二歲以下兒童免費參觀花博，臉書粉專「盧秀燕秀下限」前日貼出市府「內部公文」，內容指至今年二月花博特別預算收支短差十二．三二億元，市府因此凍結未支用部分、已執行完成之賸餘款停止支用繳庫，以及花博業務人力出缺不補，展期結束後即終止契約關係等。

「盧秀燕秀下限」表示，「花博免費政策讓營收崩盤」、「虧損高達十三億，市民每人負債五百廿元，比門票還貴」、「花博人力遇缺不補，觀光品質惡性循環」。

議員批免費政策害門票收入大減

民進黨市議員江肇國、林德宇質詢時也指出，花博幾乎確定虧損，主因就是免費政策造成門票收入大減，入不敷出的狀況也讓市府錢不敢花、人不敢請，服務品質大大下降。江肇國也說，「免費攏係假、免費的最貴」，盧市府應全面承擔，並向市民道歉。

對此，交通局長葉昭甫駁斥說，前市府製發三百萬張花博卡，即預期有三百萬人可一次免費入園，而新政策上路至今，免費入園人數約一百六十萬人，如再加上去年開幕至年底持花博卡免費入園約五十萬人，共約二百一十萬人，尚較原規劃的三百萬人少，顯見新政策並無導致花博進一步虧損。

市府花博辦公室也表示，花博人力雇用是依花博專案計畫期程辦理，展期結束即應終止雇用契約；另外，花博園區有花博志工、委外廠商派遣專業人員，可提供良好服務品質。

市府︰待中央補助到位才能確定

對於花博是否虧損十三億元，新聞局長吳皇昇說，營運虧損應要探討原先建置成本、最後得到的經濟效益、實際門票收入，以及相關契約簽訂內容，不能單以門票收入來看，花博尚未閉幕，新市府團隊會努力在既有基礎上設法解決問題。主計處長蔣建中則表示，要等中央補助款到位後，才能真正確定短差數額。

吳皇昇也說，公文並非市府流出，可能是外部單位流出，市府無法證實。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/