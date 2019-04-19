〈中部〉12項「林規盧不隨」 民進黨團促盧秀燕說清楚

2019-04-19

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長盧秀燕十八日在議會提出首次施政報告，民進黨團總召李天生列舉盧上任後十二項生變的重大計畫，要求她考量行政延續的重要性，向市民說清楚、講明白，避免翻盤更動浪費公帑，否則受害的是全體市民。

民進黨團指出，台中山手線、大巨蛋、水湳經貿園區智慧營運中心、肉品市場、敬老愛心卡、台中花博、青年事務審議委員會、參與式預算、二○二○世界設計之都、台中州廳整修、社會住宅及轉運中心等重大計畫，都在盧秀燕上任後生變。

李天生說明，山手線改要求中央全額補助才要配合辦理，大巨蛋是變更地點，智慧營運中心及肉品市場要重新評估，敬老愛心卡福利縮水，台中花博免費看，青年議會被粗暴解散，參與式預算及二○二○世界設計之都則是放棄辦理。

他又說，社會住宅放棄「八年一萬戶」的目標，台中州廳整修也要改變用途，轉運中心由八處剩六處，施政報告對偏鄉小黃公車、和平方案等前朝推動的業務，也沒有提及，外界關切是否繼續辦理？

李天生強調，市府行政應該要有延續性，任意翻盤更動會造成不少影響，請市長說明決策變動的原因，讓市民知道來龍去脈。

市府新聞局長吳皇昇表示，市長是站在更高的格局不分藍綠來處理台中市政，例如巨蛋並非第一次更改地點，只是把林佳龍變更過的再調回原地點，上月已做規劃招標，其他施政也是扣緊三大主軸，尊重市民想法，不為開工而開工。

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