〈中部〉《學子創意無限》浮萍做太空包種菇 竹魚編鐘用App演奏

2019-04-19

〔記者陳鳳麗、謝介裕／綜合報導〕國立暨大附中利用茭白筍田裡的浮萍，經乾燥處理當太空包種出很好的秀珍菇，取代木屑等傳統太空包介質，不只取得專利更獲全國科展特優；竹山鎮鯉魚國小師生製作的「竹魚編鐘」，則在教育部首次舉辦的「自造教育及創新科技創意實作競賽」中，勇奪「機電整合組」金牌，該作品是可以互動、編曲、自動播放樂曲的竹樂器，實用又有趣。

國立暨大附中學生陳麒凱、洪維、謝敏慧發揮創意研究的「綠磚上的菇菇栽培」，以一年多時間進行研究和實驗，將長在茭白筍田裡，對筍農並無用途的綠萍打撈起來，再進行乾燥處理和磨碎後裝在容器內，即可用來培養菌絲長出菇菌。

指導老師駱奕帆表示，用綠萍作成綠磚當種菇的太空包，不只把農業廢材再利用，且其單一種類就能取代可能有數種營養來源的傳統太空包，尤其用綠萍當太空包不用再砍樹，且綠萍來源多又便宜，將來種完的太空包，分解也快，相賞環保。

竹山鎮鯉魚國小六年級學生黃詩渟、葉佳妤、呂承叡及王思涵等四人製作的「竹魚編鐘」，係利用在地竹材、工藝技巧，並下載MIT的 App inventor做為開發工具，研發出手機的App，用手機來進行編曲，學生一邊編曲、一邊演奏，編好曲子後再利用藍芽技術傳輸，上傳到「竹魚編鐘」作品，進而成為一個可以互動、編曲、自動播放樂曲的竹樂器。

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