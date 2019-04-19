〈中部〉彰化369重陽禮金沒了 議員批欺老

2019-04-19

〔記者張聰秋／彰化報導〕確定沒有了！彰化縣議會昨開臨時會最後一天的議程，三讀通過縣府社會處追減四．九億元的三六九老人重陽敬老禮金，換言之，「前朝」縣長魏明谷推動齊一式社福政策，今年已確定取消，改由實施排富優先以弱勢的低收入戶及中低收人維持發放禮金，其他調整為每人一千元、百歲人瑞一萬元上路。

前朝福利取消 弱勢除外每人千元

議會五十四席議員，民進黨僅十二席，在舉手表決中絕對是「弱勢團體」，議會昨首次把開議時間延到下午召開，民進黨團高度關注三六九敬老禮金，黨團特別拿出寫上「王惠美欺負長者太甚」的布條，狂轟刪減老人社福之舉是「敬老變欺老」，藍營則以說帖反擊舉債做非法定社福是政策買票。

綠質疑追加15億預算 卻不顧老人

民進黨縣議員尤瑞春說，縣府口口聲聲說沒錢，卻能追加預算一五．一三億元，欺負老人家。縣議員葉國雄說，刪三六九欺負彰化縣近廿萬名老人。縣議員賴清美也說，前縣長魏明谷營養午餐只部分刪減補助，就被罵翻，三六九敬老禮金議員都編好了還不發，是陷議員不義。

「敬老變欺老」，縣議員陳秀寶指縣府追減預算的手法罕見，很不尊重老人家。縣議員賴澤民表示，預算刪減後改以弱勢優先，作為是施捨。縣議員李成濟、莊陞漢也說，執政黨用多數優勢三讀過闖關，霸道的執政氛圍，讓人痛心。

王惠美答詢︰社福 不能借錢做

社會處長王蘭心成箭靶，多位藍營縣議員為其護航，就連縣長王惠美也肯定其社工出身的專業背景。

縣議員曹嘉豪、蕭淑芬、張雪如、劉淑芬等人輪番發言，左批前朝慨公家錢狂做社福債留子孫，右捧王惠美。縣議員陳一惇說，非法定的社福預算是政策買票，去年中央多給彰化縣地方統籌分配稅款，為不穩定財源，無法讓政策永續。

王惠美答詢指出，社福不能借錢做，三六九會花掉八億元縣庫，法定社福一．九億元尚無著落，兒童的遊戲器材八千萬元、衛生局疫苗經費也不足，「如果財源可以不用借錢，任何福利都敢做敢發！」

彰化縣今年度總預算第一次追加（減）預算案，議會審議通過歲入追加（減）預算數七億七八七八萬七千元，歲出追加（減）預算十五億一三九九萬四千元，歲入歲出差短七億三五二○萬七千元將舉債彌平。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/