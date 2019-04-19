〈中部〉六輕氣爆農漁牧災損 受理賠償申請

2019-04-19

〔記者黃淑莉／雲林報導〕六輕廠區台化芳香烴三廠本月七日發生氣爆，鄰近村落魚塭傳出虱目魚、文蛤死亡等災情，麥寮鄉公所即日起至廿六日受理農漁牧賠償申請，農經課長許金全表示，後續勘災及賠償由台塑認定。

後續勘災及賠償 由台塑認定

對六輕氣爆，雲林縣府第一時間罰款五百萬元並勒令停工，勞動部職業安全衛生署現場勘查，初步調查發生原因應是管線腐蝕，縣府成立六輕事故調查監督小組，並請中央協助成立國家級災害應變中心。

氣爆後附近魚塭發現有管線泡棉，水面上浮油，且陸續傳出魚塭的文蛤、台灣鯛、虱目魚等死亡，麥寮鄉長蔡長昆指出，與台塑協商由公所協助受理申請賠償。

兩天160多戶申請 農漁業為主

許金全說，民眾申請很踴躍，前天及昨天累計已有一百六十多戶申請，以農漁業為主，農損以水稻枯黃、落花生沒結果最大宗，漁業則是文蛤、魚類死亡最多。

麥寮鄉長蔡長昆強調，農漁牧災損賠償申報即日起至廿六日，有受損民眾可在期限內，攜帶土地權狀或畜牧場、水產養殖登記證或租約及個人身分證、印章、農漁會存簿影本到公所農經科申報，廿、廿一日週六、週日照常受理申請。

許金全表示，公所只協助受理災損賠償申請，廿六日登記截止，之後公所會把資料交由六輕辦理後續現場勘災及賠償事宜，賠償金額還需由六輕與公所及地方民代開會研討。

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