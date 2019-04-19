〈中部〉嘉市30歲以上免費健檢 即日起上路

2019-04-19

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕邁入第十三年的嘉義市民整合性健康篩檢開跑了！即日起至十月十五日，市府提供卅歲以上市民免費健檢，前八千名完成篩檢者贈送早鳥雙好禮（早餐一份、環保袋一個），首次參加的市民，前八千名贈送環保餐具組，加碼做B、C型肝炎篩檢者，如檢出C肝陽性，將協助轉介C肝口服新藥療程。

篩檢48項 6醫院服務

嘉義市長黃敏惠昨與衛生局長張耀懋及嘉義基督教、聖馬爾定、中榮嘉義分院、部立嘉義醫院、慶昇醫院、陽明醫院等六家醫院代表一同啟動整篩健檢。

黃敏惠指出，提供市民的四十八項篩檢，市價約八千元，並依市民年紀，卅至卅九歲、四十至六十四歲及六十五歲以上，客製化篩檢內容，照護市民健康。

黃敏惠說，嘉市在二○一五年肝癌發生率為全國最高（每十萬人口有五十八．六人），二○一七年嘉市肝癌死亡率在全國排名第六（每十萬人口有二十八．四人）；今年首篩族加碼做B、C型肝炎篩檢，篩檢出C肝陽性者，有專人追蹤回院治療服務，由健保給付提供C肝口服新藥治療，治癒率高。

張耀懋表示，整合性健康篩檢參與人數逐年增加，去年全市卅歲以上市民約十七萬人，參加整篩有二萬四○六七人；今年多家醫院有專車接送，衛生局也將於六至八月期間推出「里里到站免費專車」接送，行駛全市八十四里約一百五十個點接送市民到院檢查。

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