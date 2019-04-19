〈中部〉規範葬儀社 虎尾擬訂自治條例

2019-04-19

〔記者黃淑莉／雲林報導〕有民眾陳情，雲林虎尾惠來火葬場有葬儀社在喪禮結束後亂丟廢棄物，虎尾鎮長丁學忠表示，為維持虎尾惠來火葬場環境整潔，公所計畫訂定自治條例，對亂丟垃圾且屢勸不聽的葬儀社停權或罰款。

亂丟垃圾勸不聽 停權或罰款

虎尾惠來火葬場現有四個爐具運作，只要是適合安葬、出殯日子，等待火化的喪家大排長龍，火葬場以設籍雲林縣的亡者優先，外縣市需是低收入戶或亡者曾設籍雲林超過半年、亡者的三等親設籍雲林。

丁學忠說，殯葬所嚴格要求出殯隊伍自律，進到社區關閉音響，喪禮結束後相關廢棄物不可亂丟，卻仍有業者未落實，日前有民眾檢舉火葬場附近遭人丟棄許多黃色絲帶，影響觀瞻。

事後丁學忠在臉書PO文指「製造髒亂的禮儀社業者，本所將以停權不受理該禮儀式業務懲處」。丁學忠指出，業者解釋是喪家親友所為，但喪禮是由葬儀社統包，不應以此為借口；公所並將訂定自治條例，對有類似情況業者罰款或停權，暫停受理葬儀社業務。

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