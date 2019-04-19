〈中部〉誆喬工友職詐20萬 嘉市里長判刑

2019-04-19

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市導明里長劉沛源涉嫌於二○一六年五月，在其服務處向環保局清潔隊員工黃姓婦人佯稱熟識市府高層官員，可幫黃婦的女兒安排取得西區公所或西區戶政事務所工友一職，惟須支付卅萬元公關費，黃婦陸續支付廿萬元後，劉男遲未依約辦事，黃婦經求證後始知受騙，嘉義地院昨依詐欺取財罪判刑劉男三年六月、褫奪公權三年，全案可上訴。

詐欺取財罪判刑3年6月

記者昨撥打劉男手機，手機通了但未接，無法得知其回應。

嘉義地院合議庭法官在判決文中痛批，劉男擔任里長一職約廿年，身為公僕，從事公共事務，未能潔身自愛、誠實清廉，所涉違法行為嚴重傷害公務機關端正廉潔風氣，並牽累無辜公務員，已不適任公職，應嚴加制裁，不宜輕縱，並認為有褫奪公權必要。

法官批公僕不潔身自愛

全案發生於前嘉義市長涂醒哲任內，事發後，涂獲悉劉的行徑後，氣得要求市府政風處查察，移送廉政署偵辦，經嘉義地檢署偵結，依詐欺取財罪嫌起訴。

嘉市府行政處長黃文義說，依行政院頒「中央各機關學校工友員額管理作業要點」，工友出缺以移撥、轉化、出缺不補為原則。

起訴指出，劉男因業務所需，常與嘉市環保局清潔隊往來，得知清潔隊員工黃婦欲為女兒在市府謀求工作，明知西區公所或西區戶政事務所均無工友出缺，亦無法透過市府掌管人事業務權限官員協助，使其受請託之人得以被任用，竟欺騙黃婦，佯稱與市長室兩位高層官員熟識，致黃婦誤信為真，陸續支付廿萬元，劉男卻遲未依約安排人事。

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