〈南部〉青年國中燈綵光廊 愈夜愈美麗

2019-04-18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市有城市光廊，也有校園光廊，今年榮獲高市全國創意花燈競賽雙冠王的青年國中，將花燈藝術融入校園景觀，並與對面中山國小築起燈綵光廊，讓校園處處可見美麗花燈，閃爍著溫暖光輝，夜晚更令人驚豔。

青年國中打造有故事的校園，每個角落充滿感動，如菩提樹旁手護福牆彩繪，記錄社區親師關懷守護，前庭大石彩繪黑冠麻鷺，記錄學生獨立研究軌跡，中庭福氣圓融牆烙下社會溫暖，今年再推燈綵光廊妝點美麗。

值得一提的是，燈綵光廊吸引對面中山國小校長周淑蕙目光，主動登門兩校延展燈綵光廊，配合該校推動機器人創客的特色，將兩座高三公尺的機器人花燈布置在校園，跨越青年路串聯為燈綵光廊。

校方還推出首波駐展主題，「讓我們豬在一起」於大門入口的兩排高聳小葉欖仁樹上，點綴燦爛的LED燈飾條，下方錯落布置兩組親子豬家族的花燈，再加上中走廊Ｑ版小小兵復仇者聯盟相映成趣，形成校園新美學景致。

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