〈南部〉屏東第一鮪驗證通過 週六拍賣

2019-04-18

〔記者葉永騫／屏東報導〕東港區漁會昨天對「屏東第一鮪」進行驗證，在確認符合標準後，決定於二十日上午十點半在東港魚市場進行「屏東第一鮪」的拍賣活動，縣長潘孟安將擔任拍賣官，並宣告屏東黑鮪魚文化觀光季正式展開。

捕獲「屏東第一鮪」的「滿大豐二號」漁船為琉球籍，船長洪百鋐為東港籍，現年三十八歲，從事漁業僅七年多資歷，創下從漁最短時間抓到第一鮪的紀錄。

他說，十五日早上六、七點左右，準備完成最後一次捕魚作業就返航，發現延繩釣浮球猛烈跳動，這是捕獲黑鮪魚特有情況，他相當緊張，小心將黑鮪魚拉上船，真是意外驚喜，經通報東港漁業電台後，快馬加鞭返回東港，這次近一個月的作業，共捕到三十九尾的黃鰭鮪、九尾旗魚及意外的大獎黑鮪魚。

東港區漁會總幹事林漢丑表示，「屏東第一鮪」必須是台灣南部海域捕獲的活魚、重量達一百八十公斤以上且第一個返港，該黑鮪魚符合標準，肉質相當肥美，應可拍出好價格。

東港黑鮪魚已陸續捕獲十尾，東港區漁會為保持漁獲鮮度及拍賣的順暢，東港魚市場交易時間廿二日起從原來的上午九點，提早到清晨五點半，黑鮪魚的拍賣時間為上午七點開始，請商家注意。

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