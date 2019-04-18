〈南部〉鹿野副站長掏腰包 學童搭4小黃趕船班

2019-04-18

〔記者王秀亭／台東報導〕鹿野鄉永安國小四、五年級昨天到綠島進行三天校外課程，未料一早火車誤點，師生正愁苦恐搭不上往綠島船班之際，鹿野火車站值班副站長曾嘉輝二話不說，立即自掏腰包，讓學生改搭四輛計程車直奔富岡漁港，順利成行，曾嘉輝低調謙虛地說，只是盡本分協助。

火車誤點 永安國小師生恐搭不上往綠島船班

永安國小校長温上德表示，上午準備搭船到綠島前，原本要從鹿野搭火車到台東火車站，再轉搭台灣好行公車到富岡漁港的十多名師生，卻是搭著計程車到漁港，一問之下才知區間車誤點，若再轉搭公車到乘船處，恐怕來不及，結果好心台鐵人員即時出現，一句「趕快上車，不要擔心車錢。」包了四輛計程車，讓師生及時趕到漁港。

隨行前往綠島的温上德無法馬上趕到鹿野火車站表達感謝，便透過臉書對「負責的台鐵，及貼心的站長」表達感謝之意。

鹿野火車站值班副站長曾嘉輝得知校長公開表示感謝後，依舊謙虛，直說相當了解小學生一起出遊的期待心情，由於花東線仍是單線鐵軌，上午區間車稍有誤點，師生確認誤點時間後，不急著進站，卻錯過發車時間，若要等下一班真的就來不及搭船。

暖心曾嘉輝連絡司機 計程車直奔富岡漁港

曾嘉輝表示，搭不上船班對學生影響很大，立即連絡長期在站區當園藝志工的蔡姓計程車司機，蔡姓司機熱心地協助找足車輛與人手，馬上開車載十餘名師生從鹿野到富岡漁港。

據了解，從鹿野火車站到台東市區單趟計程車費用就要五、六百元以上，對於四輛計程車來回費用，曾嘉輝說，蔡姓司機還沒來報價收錢，打算自己吸收，強調只是盡本分協助，沒甚麼大不了。

台鐵工會台東分會理事長張博翔指出，台鐵同仁在旅客有急迫性地問題待解決，總是用心協助，甚至不計成本地付出，不過值班副站長支付的四輛計程車費用恐是好幾天的薪水，站在工會角度，會試著請台鐵局協助這項費用。

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