〈南部〉屏東三大日音樂節 創造4500萬產值

2019-04-18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕第二屆「三大日音樂節」十四日圓滿落幕，三天吸引逾三萬人次參加，比首屆兩萬五千人更多，創造四千五百萬元產值，連市區飯店住房都達七、八成；縣府表示，三大日音樂節已成屏東自有音樂品牌，觀眾多到「滿出」體育館周邊，明年考慮換更大場地。

3天吸引逾3萬人次參加

為帶動觀光，屏東縣政府去年四月推出首屆「屏東三大日音樂節」，第二屆「屏東三大日音樂節」本月十二日至十四日在屏東縣立體育館旁草地舉行，邀請萬芳、楊乃文、A-Lin等卡司登場，免費入場，三天分別吸引六千餘人、八千餘人、一萬餘人，合計逾三萬人次。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長黃建嘉表示，兩年舉辦下來，三大日音樂節已成屏東自有音樂品牌，吸引不少外縣市民眾來參加，甚至住在屏東市，有飯店連續兩晚住房率達七、八成。

明年會考慮換更大場地

黃建嘉分析，若以每人每日消費一千五百元計算，今年三大日音樂節共創造約四千五百萬元產值，三天活動的辦理經費約八百萬元，明年將持續登場，三天分別為復古、搖滾、文青風的特色不變，要滿足各年齡層對音樂喜好，今年活動更多人參加，對後面的觀眾並不公平，明年會考慮換更大的場地。

所謂「三大日」有三個意思，這三個字加起是「春」，大日在台語表示「好日子」，而且連續在春天舉辦三天。

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