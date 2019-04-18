〈南部〉台南市歲入歲出決算 連4年賸餘

2019-04-18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市政會議昨日討論通過二○一八年度總決算，歲入決算數八五四億一一○萬三九二○元，歲出決算數八○一億五一五四萬五二一八元，歲入歲出賸餘五十二億四九五五萬八七○二元。

市府指出，南市二○一五年度歲入決算七○九億餘元，歲出決算六九五億餘元，歲入歲出賸餘十四億餘元；二○一六年度歲入決算七二七億六○六三萬餘元，歲出決算為七二七億二八二一萬餘元，歲入歲出賸餘三二四一萬餘元；二○一七年度歲入決算為七七八億餘元，歲出決算七四六億餘元，歲入歲出賸餘三十一億餘元，到二○一八年度，已連四年歲入歲出賸餘。

主計處長陳淑姿表示，二○一八年度歲入歲出預算均為八四八億餘元，厲行開源節流結果，歲入歲出決算賸餘款五十二億餘元，主要是歲入部分較預算增加五．四四億元，歲出部分較預算減少四十七億餘元。

財政稅務局長陳柏誠表示，除節省開銷以外，收入面主要是來自稅收及規費增加，而稅收增加主要是土增稅、契稅以及中央統籌分配稅，其中土增稅因二○一八年度房地交易情形較預期活絡，土地移轉筆數增加，因此較預算增加七．三億元，契稅增加二．七九億元，此外，中央統籌分配稅也因所得稅、貨物稅及營業稅均較預估增加，以致統籌分配稅也增加近十二億元，全年執行結果，達成年度預算「零舉債」目標。

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