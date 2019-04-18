〈南部〉台南「中國城」景觀改造 10月完工

2019-04-18

〔記者蔡文居／台南報導〕一波三折的「中國城」廣場景觀改造工程，原訂去年四月底完工，因先前與原廠商解約，重新辦理招標，工程進度也因此遭到延誤。南市都發局長莊德樑昨天在議會表示，該工程目前進度十一％，預計今年十月完工。

台南市議會昨天進行都發局及地政局工作業務報告及質詢，市議員陳怡珍關切「中國城」景觀改造工程，希望都發局不要再延宕了。

地下一樓 將做為景觀水池

莊德樑表示，「中國城」廣場景觀改造工程因重新辦理招標，於去年底開工，預計今年十月就可以完工，截至本月工程進度為十一％。其中，中國城地下一樓部分將做為景觀水池，而中國城前的中正路路面及兩側，已完成區段徵收，未來將做為廣場之用，該局也會密切注意時間，讓工程順利完工。

中正路及兩側 將做為廣場

都發局表示，中國城拆除工程於二○一六年完成，經辦理府城軸帶國際競圖徵得優質設計團隊，以潟湖及自然都市的概念，做為改造中國城及海安路的設計主軸，在廣場的設計上，運用水資源再利用手法，創造都市水環境，形塑有別以往的生活體驗，完工後將為台南帶來新氣象。

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