〈南部〉農地新建違章工廠 黃偉哲：即報即拆

2019-04-18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應中央修正「工廠管理輔導法」，經發局昨在市政會議簡報因應對策，市長黃偉哲強調，市府團隊將做好妥善之道，尤其針對農地新建違章工廠，一定要有強勢作為（即報即拆），各區若查報不力，區公所及區長將連帶處分。

要市府硬起來 促公所配合

黃偉哲表示，不論舊法或新法，新建違章工廠必須即時查報、即時拆除，在新建之初或新建中途，市府應該要有強勢作為介入，不要再讓違章工廠增加，現在違章工廠這麼多，就是過去來不及查報拆除，因此各區公所務必配合，違章工廠查報列入績效考核，若查報不力，違章家數增加，甚至工廠已上線生產還不知道，區長將受連帶處分。

查報不力 區長將連帶處分

市府秘書長方進呈表示，除了全面清查及輔導，對於新建違章工廠必須落實即時查報、即時拆除，至少要減少新增家數，避免衍生後遺症。

列管未登記工廠 將盤點輔導

經發局清查南市列管未登記工廠家數約三千一百家，以永康 、安南、歸仁、安定、仁德所佔家數最多。經發局代局長蕭富仁表示，經濟部修訂工廠管理輔導法，以全面納管，就地輔導為目標，市府配合修法提出因應措施，包括全面盤點、輔導登記、土地合法化、輔導遷廠、停水電及拆除、加強查報農地新建違章建物。

蕭富仁表示，有關補辦臨時工廠登記，申請條件是二○○八年三月十四日前既有的未登記工廠，只要是屬低污染性質，在輔導改善後，並符合環保、消防、水利、水保法規的工廠，就可以補辦，目前核准七百六十九家，至二○二○年六月二日期間免依土管、建築法令處罰規定，同時也積極輔導遷廠，地方與中央共同推動，達成「拚經濟、護就業、顧環保、守農地」的目標。

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