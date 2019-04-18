〈南部〉全球黑面琵鷺逾4千 過半在台度冬

2019-04-18

〔記者黃旭磊／高雄報導〕二○一九黑面琵鷺全球同步普查數據顯示，全球總量四四六三隻有過半在台灣度冬，不過，鳥友憂心棲地面臨開發壓力，原始生態破壞後可能轉移到他國。

鳥友籲水鳥棲地保育 不可懈怠

社團法人中華民國野鳥學會、香港觀鳥會（Hong Kong Bird Watching Society）等單位進行「二○一九黑面琵鷺全球同步普查」，統計全球黑面琵鷺族群總數達四四六三隻，其中，台灣有二四○七隻，超過半數度冬族群來台，對此，鳥友呼籲民眾不要過度樂觀，水鳥棲地保育不可懈怠。

面臨開發壓力 將造成棲地縮減

中華民國野鳥學會主任呂翊維昨天表示，東亞眾多種類水鳥皆族群下降，其中，遷徙路徑棲地消失與劣化是主因，而黑面琵鷺在台棲地面臨開發壓力，例如茄萣濕地1-4號道路開發、永安濕地興達電廠擴建、嘉義布袋與台南七股太陽能光電鋪設選址問題等，都將造成棲地面積縮減。

黑面琵鷺於國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書中，列為瀕危（EN, Endangered）物種，數量從一九八○年初期兩百多隻，增長到四千多隻，與各國重視保育讓物種起死回生。

鳥友表示，全球同步普查於今年一月廿六日至廿七日進行，台灣各縣市鳥友利用週休兩天期間，調查數量取最大數回報，其中，數量比起去年增加三○七隻。台南、嘉義、高雄是黑面琵鷺最主要度冬區，又以台南數量最多有一五七二隻（約六十五．三％），主要集中於七股、四草地區。

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