〈南部〉參加機車駕訓班補助千元 屏東業者：應有配套

2019-04-18

〔記者李立法、王秀亭／綜合報導〕政府為降低機車肇事率，補助參加機車駕訓班民眾一千元，透過駕訓課程學習正確騎車觀念與技術；但屏東地區駕訓班業者普遍認為誘因不大，擔心會與行之有年的下鄉考照便民政策相牴觸，建議有所配套，一般民眾的反應也是興趣缺缺。

台東無機車駕訓班 業者沒意願開辦

台東監理站長周志昌表示，全縣有三家駕訓班，但皆為小型車駕訓班，沒有機車駕訓班的業者，因應政府政策，曾與三家業者詢問開班意願，但台東人口數少、機車駕訓班需要足夠場地，再加上市場需求、成本考量，及需要重新申請等多重因素下，三家駕訓班尚無意願開辦，仍會持續溝通。

位在台東市區的小型車駕訓班業者指出，台東只有小型車駕訓班，重機、大型車等都要到人口數較多的屏東、高雄考照，另外設置機車駕訓班恐不符成本，迄今也未有民眾前來詢問有無開辦此類課程。

去年國內死亡車禍案件中，機車肇事佔四十四．八二％，居各車種之冠，交通部公路總局為鼓勵民眾接受完整的機車駕駛訓練，從四月中起試辦機車駕訓補助，根據調查，目前國內駕訓業者針對普通重型機車開辦的駕訓班收費介於二千八百元到三千七百元之間，願意參加駕訓考照的民眾可獲一千元補助。

不少民眾聽到政府這項新的補助措施第一個反應是「一般機車考照幹嘛要上駕訓班，又不是考汽車或重機駕照！」學生族群更是興趣缺缺，表示不會為了一千元的補助去報名參加機車駕訓班。

以銀髮族及新住民為主 學生族群興趣缺

屏東市區陳姓駕訓班業者表示，市區監理站有免費開放機車考照場地供民眾練習的服務，市區民眾報名參加機車駕訓班的意願不高，業者對投資增設機車考照場地不感興趣，政府該項補助政策似乎欠缺配套。

屏南一家駕訓業者說，當地報名普通重機駕訓班的客層以銀髮族及新住民為主，近年來政府為服務偏鄉民眾，定期舉辦下鄉考照，間接影響民眾到駕訓班學騎機車意願，一千元補助金恐怕很難吸引民眾參加機車駕訓。

也有業者肯定 民眾騎車觀念有必要專業輔導

也有駕訓業者對該補助政策持肯定態度，認為馬路三寶充斥，影響交通安全，民眾騎車觀念有必要接受專業輔導，但屏東目前只有一家業者開辦普通重機駕訓班，政府補助民眾駕訓費之外也應設法提高業者配合開班意願。

公路總局高雄監理所認為，各地監理站開放機車考照場地供民眾練習與定期性的下鄉考照服務措施，並未提供機車教學，與政府鼓勵民眾到駕訓班學習正確駕駛觀念與技術的政策並不牴觸，仍會把民眾及駕訓業者的相關反映彙整報部。

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