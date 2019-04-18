〈台北都會〉北市大彎北段商業宅就地合法 條件可望放寬

2019-04-18

〔記者林家宇／台北報導〕台北市中山區大彎北段認定一六七八戶違規「商業宅」，台北市都市計畫委員會昨召開第二次專案小組會議討論此案，北市都市發展局提出的修正版本中，擬放寬就地合法之申請範圍、條件，獲委員普遍同意，都委會召集人劉玉山表示，待北市府就會議討論結果進行修訂，若無太大問題，便可送交大會。

大彎北段一六七八戶「商業宅」因違規當住宅使用而遭罰，民代、住戶群起反對。北市府遂提出繳納回饋金機制，讓違規住宅可就地合法，但條件、細節仍引發激辯。昨進行的第二次專案小組會議，吸引大批民眾到場旁聽，市議員葉林傳、陳義洲、李慶元、林亮君等人也到場發言。

都發局以敬業二路為分界，將大彎北段分為東、西側，西側為多數違規住宅聚集處。都發局本次提出的修正，包括將申請合法的範圍從西側既有建築擴展至整個西側區。條件方面，從土地所有權人「全數同意」或「二分之一比例以上同意」，改為各戶繳交回饋金即可，並取消五年內申請期限。另由於東側有五棟零星違規住宅，都發局建議比照西側辦理，亦獲委員同意。

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