〈台北都會〉Nike標錯價不出貨 若違法將限期改善

2019-04-18

〔記者蔡思培／台北報導〕知名運動品牌Nike將要價四千五百元的訂製鞋款，誤標成九百九十九元，引起民眾狂下單。Nike經內部討論後決定「不出貨」，改以優惠折價的方式賠償購買者，北市消保官已行文經濟部解釋認定，若經濟部認為Nike違反契約，會請Nike限期改善，不改可依「消費者保護法」開罰三萬到三十萬元。

北市主任消保官何修蘭說，這次Nike標錯價，台北、台南、高雄各接獲一起申訴案，申訴案雖不多，但條款可能有問題。Nike收到訂單確認信、付款後，合約就自行產生，卻沒說標錯價、沒貨等狀況下就不處理訂單，這樣業者可能隨意在消費者下單後，以沒貨、標錯價為由取消訂單，「促銷活動跟標錯價怎麼分？」

何修蘭表示，Nike是直接將全球網站的英文翻成中文，條款也是英翻中，而英美契約法特有的「約依」概念，代表在某些特別情況下，契約是不成立的，消保官認為這邊有疑慮，因此請主管機關經濟部依法規來解釋，如果認為違法，就會請Nike改善，若不改可依消保法開罰三萬到三十萬元。

何修蘭表示，目前Nike沒有說不改，但還要跟總部溝通。由於Nike是直接將全球網站的英文翻成中文，如果需要修改，會給較多的時間。

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